Выставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона открылась в Иордании
На ней представлены уникальные фотографии, исторические документы, включая Указ Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона, а также картины художника, активиста международного антиядерного движения Карипбека Куюкова.
В церемонии её открытия приняли участие представители иорданской общественности, дипломатического корпуса, экспертных кругов и казахской диаспоры.
В приветственной речи Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов проинформировал присутствующих об историческом решении Первого Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона и антиядерных инициативах Казахстана, направленных на построение мира, свободного от ядерного оружия, в рамках которых 29 августа был объявлен Международным днем ООН действий против ядерных испытаний.