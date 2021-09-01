Выставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона открылась в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона художественной галереи муниципалитета Аммана «Рас аль-Айн» открылась тематическая выставка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На ней представлены уникальные фотографии, исторические документы, включая Указ Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона, а также картины художника, активиста международного антиядерного движения Карипбека Куюкова.

В церемонии её открытия приняли участие представители иорданской общественности, дипломатического корпуса, экспертных кругов и казахской диаспоры.

В приветственной речи Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов проинформировал присутствующих об историческом решении Первого Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона и антиядерных инициативах Казахстана, направленных на построение мира, свободного от ядерного оружия, в рамках которых 29 августа был объявлен Международным днем ООН действий против ядерных испытаний.