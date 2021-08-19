Выставка к 30-летию Независимости РК прошла в столичном Доме дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы Ассамблея народа Казахстана провела онлайн открытие фотовыставки, посвященной 30-летию Независимости страны. Целью мероприятия было показать достижения, успехи и вклад в развитие страны представителей этносов, проживающих в Нур-Султане, за последние 30 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В мероприятии приняли участие председатель ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» Владимир Божко, заместитель руководителя Управления внутренней политики г. Нур-Султан Ляззат Кусаинова. Участники отметили важность организованной выставки, которая демонстрирует этапы становления и развития независимого Казахстана.

«За 30 лет Независимости Республики Казахстан проделана фундаментальная работа по формированию сильного государства, по развитию всех его институтов. Однако следует отметить, что эти плодотворные дела дались нелегко. Мы с гордостью можем сказать, что бесценен труд Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, который вывел Казахстан на столь престижный мировой уровень. Благодаря усилиям всех казахстанцев в стране установился мир, укрепилось межнациональное согласие. Желаю нашему государству дальнейшего процветания», - сказал на открытии выставки Владимир Божко.

Заместитель руководителя управления внутренней политики Нур-Султана Ляззат Кусаинова отметила огромный труд казахстанцев на благо развития страны.

«За 30 лет Независимости РК проделана большая работа и заложен незыблемый фундамент мирного развития страны. Фотовыставка свидетельствует о результатах этой уникальной и успешной работы, в том числе строительства Нур-Султана. Она также всесторонне раскрывает деятельность Ассамблеи народа Казахстана», — подчеркнула спикер.

Открытие экспозиции состоялось в онлайн режиме с соблюдением всех санитарных норм. Фотовыставка продлится до конца текущего года. Посмотреть ее можно по адресу: пр. Б. Момышулы 24/9, в здании Дома дружбы на 1 и 2 этажах.