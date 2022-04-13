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Выставка к 105-летию движения «Алаш» открылась в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2022, 19:07
Выставка к 105-летию движения «Алаш» открылась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Государственном музее-заповеднике Абая в Семее открылась выставка Алматинского областного историко-краеведческого музея имени Мухамеджана Тынышпаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Выставка «Жетicулық Алаш қайраткерi және репрессия құрбандары» посвящена 105-летию движения «Алаш».

«На выставке представлены более 100 экспонатов. Одни из ценных – это документы Мухамеджана Тынышпаева и личные вещи Ильяса Джансугурова», - пояснила заместитель директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаева.

Историко-краеведческий музей имени М. Тынышпаева – один из крупнейших научно-исследовательских центров Алматинской области.

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