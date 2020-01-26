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вчера 22:21
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Выставка из фондов музея Абая открылась в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выставка из фонда Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» открылась в Национальном центре рукописей и редких книг. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выездная выставка «Музей Абая и мир рукописей» посвящена 175-летию великого казахского поэта. Ее цель – показать документы и ценные рукописи, касающиеся жизни Абая, жителям страны. Она уже прошла в городе Павлодаре.
На выставке представлены более 40 уникальных экспонатов из фонда музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили». Среди них - фотографии, предметы быта поэта, а научно-публицистические труды по абаеведению.
Кроме того, можно увидеть родословное древо Абая, домбру и предметы быта, которые поэт в 1885 году передал в историко-краеведческий музей. Областной историко-краеведческий музей в Семее был создан в 1883 году по инициативе политических ссыльных. У истоков создания музея стоял Е. П. Михаэлис, а также члены Семипалатинского Статистического комитета В.Н. Филиппов и М.И. Суворцев. Активное участие в создании музея принимали политические ссыльные Н.И. Долгополов, А.А. Леонтьев, П.Д. Лобановский, А.А. Блэк, Н. Я. Коншин и другие. Это первый историко-краеведческий музей в Казахстане.
На выставке представлены учебники из медресе Ахмета Ризы, в котором учился маленький Абай, вестники музея Абая, газета «Асыл Қазына», воспоминания, буклеты из библиотеки музея.
Из фонда Национального центра рукописей и редких книг представлены сборники Абая и книги Абу Насыра аль-Фараби.
Жители столицы смогут видеть уникальные экспонаты, привезенные из Семея, до 7 февраля. Затем выставка переедет в Алматы.
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