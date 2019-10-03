Выставка IT-технологий Digital Health Astana проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане выставка IT-технологий Digital Health Astana на 2 дня станет главной площадкой для обмена знаниями и установления новых деловых контактов, передает МИА «Казинформ».

РГП на ПХВ «РЦЭЗ» МЗ РК совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан в период с 24-25 октября в Нур-Султан проводит международное мероприятие 2019 года. Выставка IT-технологий Digital Health Astana на 2 дня станет главной площадкой для обмена знаниями и установления новых деловых контактов. Основные направления: здравоохранение, наука, социальная сфера.

Основные цели:

- Создать «мост» между представителями бизнеса, молодежи и госструктур для обмена идеями и установления плодотворного сотрудничества;

- Организовать площадку для представителей разных возрастов, разного социального положения и продемонстрировать последние разработки в сфере информационных технологий, медицины, науки и т.д.;

- Стать платформой для интенсивных курсов по самым разным направлениям человеческой деятельности (мастер-классы, коучи, интервью).

В мероприятии примут участие: 100 спикеров, 200 IT-специалистов, более 3 000 посетителей и более 300 участников, более 100 стартапов и более 20-ти мастер-классов.

Digital Health Astana открывает возможности цифрового мира и станет своего рода катализатором для внедрения цифровых идей в повседневную жизнь рядового казахстанца. На площадке встретятся лучшие умы и успешные личности, которые станут главными двигателями в реализации прорывных разработок. В двухдневную программу включены: мастер-классы, коучи, различные розыгрыши, выступления звёзд. Проект реализуется при поддержке министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.