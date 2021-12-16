Выставка «История Казахстана в значках и сувенирах» открылась в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии 30-летия Независимости Казахстана музей пожарных и спасателей совместно с Рудненским краеведческим музеем открыли передвижную выставку «История Казахстана в значках и сувенирах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Музей расположен в здании специализированной пожарной части №1 в Костанае. Передвижная выставка посвящена 30-летию Независимости республики, поскольку ее визуальные материалы являются ценностью и большим вкладом в изучение истории нашей страны.

На выставке показаны имеющиеся и новые уникальные награды, медали, грамоты, труды выдающихся людей, а также интересные сувениры, демонстрирующие достижения, успехи и вклад в развитие страны.

Основу экспозиции составили значки «История Казахстана», демонстрирующие ряд известных личностей, среди которых Амангельды Иманов – достойный сын своего народа, который боролся за свободу против колониального гнета. Следом идет яркая экспозиция А.Н. Шапошникова. Его работы включены в каталог художников Казахстана, а также экспонировались в США и Германии.

«Создание каждого сувенира - это долгая и кропотливая работа. За семь лет я изготовил более 50 сувениров, каждый я продумывал до мелочей и выполнял по уникальному эскизу», - говорит Шапошников.

Сувениры напоминают яйца Фаберже и отражают мощь удивительного города Рудного.

Важно отметить, что сувениры состоят из сложных частиц полезных ископаемых Рудного: прямоугольной пластины, родонита, железной руды и серпентинта, образцов меланита и окатышей.

Дополнением к экспозиции идет краткая история о том, как столица Казахстана добилась мирового признания. На выставке представлены также награда от ЮНЕСКО «Город Мира» и медаль «Астана-Алматы».