Выставка «История и культура Великой степи» открылась в преддверии Наурыза в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога совместно с Общественным объединением «Союз художников Астаны» организована выставка «История и культура Великой степи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью выставки является содействие в укреплении межкультурного и межрелигиозного диалога, продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, принципов толерантности, а также духовных и морально-нравственных ценностей в казахстанском обществе.

Выступая с приветственным словом, председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев поздравил гостей с праздником Наурыз.

«Объединяя на одной площадке представителей разных конфессий и этносов, мы сможем общими усилиями внести свой посильный вклад в укрепление и продвижение идей мира, согласия и солидарности в казахстанском сообществе, вся история казахов – это история сплочения, история единения. Президент Касым-Жомарт Кемелович в Послании народу Казахстана отметил, что наша страна переступила важный веток в своем историческом развитии – построение Нового Казахстана. Месседжи, озвученные в Послании предали дух единения народу Казахстана», - сказал Булат Сарсенбаев.

В ходе выставки Булат Сарсенбаев отметил, что совместно со столичным Союзом художников в ближайшее время к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий будет объявлен конкурс среди детей на тему детского взгляда на толерантность, мир и согласие.

Отметим, что выставка «История и культура Великой степи» продлится до 8 апреля 2022 года во Дворце мира и согласия (зал «Атриум»).

Экспозиция выставки была представлена картинами известных художников: У. Исмаилова, Г. Журкабаевой, Е. Айтуарова, М. Байтенова, Т. Батанова, Б. Арипова, И. Ачилова, Д. Нугер, С. Ермекова, Ж. Қайрата, А. Сыргабаева, Ә. Баяндина, С. Ысқақбек, Н. Кабен, Ж. Сулейменовой, Н. Кикимовой, А. Кадырбаевой, М. Байшуаковой, В. Ли, М. Бакытжан, К. Баймуханова, А. Алпысбаевой, Л. Айтуаровой. В своих работах художники отобразили жизнь, быт, культуру, искусство, традиции и обычаи разных народов, красоту и величие природы, наступление весеннего праздника – Наурыз, олицетворяющего обновление, единство и благополучие.

В мероприятии приняли участие также заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Е. Онгаров, ключарь Успенского кафедрального собора, протоиерей Астанайского церковного округа Православной Церкви Казахстана Д. Байдек, архиепископ Римско-католической архиепархии Святой Марии в Нур-Султане Т. Пэта, а также зарубежные дипломатические представительства Узбекистана, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии в Казахстане.







