Выставка «Исторический выбор. Эра независимости» открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы открылась выставка «Исторический выбор. Эра Независимости». Мероприятие, приуроченное к 30-летию Независимости Республики Казахстан, было организовано в рамках научно-экспозиционного проекта Библиотеки Елбасы «Исторический выбор», передает МИА «Казинформ».

«Главным и бесспорным достижением государственной политики Елбасы, преобразившим облик независимого Казахстана и составляющим неотъемлемую часть его наследия, является строительство современного государства. Все главные вехи становления независимого Казахстана – международно-правовое оформление границ, эффективная модель межэтнического и межконфессионального согласия, закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона, первый полет казахского космонавта Тохтара Аубакирова – все это и многое другое нашло отражение в нашей сегодняшней выставке», – сообщил в своем приветственном слове директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат и поздравил присутствующих с наступающим юбилеем Независимости Казахстана.

Стержнем новой системы государственного управления стал институт президентства. История 30-летия казахстанской независимости представлена в экспозиции выставки в контексте формирования и совершенствования данной вертикали демократической власти. Процессы становления государственности, обретения независимости и перспективы развития Казахстана легли в основу содержания выставки «Исторический выбор. Эра независимости».

«Годы становления независимого Казахстана были сложными. И те, кто были рядом с Елбасы в это время, душой и сердцем трудились вместе с ним, не жалея сил. Создавали внешнюю и внутреннюю политику, всю архитектуру общественно-политического сознания и развития общества. Отказались от ядерного оружия, и я вспоминаю сейчас, какой это был тяжкий труд переговоров... Все состоялось, благодаря Елбасы и единству народа. Именно единство народа – решающий фактор нашей Независимости», – отметил государственный деятель Республики Казахстан, первый Министр иностранных дел независимого Казахстана Тулеутай Сулейменов .

Широкое распространение получили кадры исторического события с символичным названием «Бата». В 1991 году после торжественного заседания Верховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва во Дворце Республики в Алматы по случаю официального вступления в должность Президента Республики Казахстан аксакал Шакир Абенов дал благословение – «Бата» Н.А. Назарбаеву.

Автором этих уникальных кадров является режиссер Оралбек Сарыбасов, который сегодня передал первоисточник документального фильма «Бата» в дар Библиотеке Елбасы. Переданный материал в будущем будет использоваться в научно-экспозиционных проектах.

«Мы стремились запечатлеть на кинопленку все самое важное в первые годы становления нашей Независимости. Я счастлив, что нам удалось заснять ключевые моменты истории – инаугурацию Елбасы, а также его присягу. К сожалению, во время произношения присяги у нас не записался звук, но я смог найти и перезаписать этот фрагмент на Казахском радио. Из-за технических возможностей того времени видео и звук часто не совпадали, потому что писались на разные пленки. Но в том-то и была удача, что в нашем материале все совпало очень точно», – поделился воспоминаниями режиссер Оралбек Сарыбасов .

Выставка «Исторический выбор. Эра Независимости» состоит из двух тематических разделов:

«Строительство новой государственности» – комплекс исторических материалов о формировании новой казахстанской государственности.

«Стратегии независимого государства» – материалы, отражающие историю становления Казахстана в новой геополитической системе координат, реализацию инициатив Елбасы Н.А. Назарбаева, направленных на обеспечение внутриполитической стабильности, региональной и глобальной безопасности.

Выставка «Исторический выбор. Эра Независимости» продлится до 28 января 2022 года.