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    14:26, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Выставка инклюзивного творчества проходит в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках театрального фестиваля ТеатрALL под сводами монумента «Байтерек» проходит выставка инклюзивного творчества «BYTEREKTE». В экспозиции представлены порядка 40 работ юных художников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «BYTEREKTE» - выставка инклюзивного творчества, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан. На этой выставке представлено около 40 работ юных художников в возрасте от 4 до 23 лет, отобраны работы в техниках живопись, графика, инсталляция, керамика», - рассказала учитель школы искусства Е15 ARTSPACE Гульмарал Татибаева.

    Посмотреть работы, представленные на выставке, могут все посетители монумента «Байтерек». К примеру, Асия Ниязова с семьей приехала в столицу из Алматы.

    «Мы приехали из города Алматы, решили посетить «Байтерек». Здесь мы увидели картины, которые нарисовали юные художники. Нам понравились работы, мои детки очень любят рисовать и тоже хотят стать художниками. Мы в восторге», - поделилась она впечатлениями.
    Нурайым Шымырбек занимается рисованием с детства, ее работы также представлены на выставке.

    «Мое любимое хобби – это рисование. Рисованием я занимаюсь с самого детства и могу с уверенностью сказать, что рисование - это одно из волшебных способов расслабиться и отдохнуть. Я думаю, что эта выставка способствует моему духовному и творческому развитию», - отметила юная художница.

    Напомним, театральный фестиваль ТеатрALL стартовал в столице 28 октября и продлится до 3 ноября. В честь 30-летия Независимости страны на его площадке покажут около 30 постановок 14 театров столицы и приглашенных коллективов из России. Также в фестивальной программе – мастер-классы по актерскому мастерству, выставки изобразительного искусства.

    В целях обеспечения безопасности здоровья участников и гостей фестиваля вход на мероприятия осуществляется посредством приложения Ashyq.


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