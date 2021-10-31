Выставка инклюзивного творчества проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках театрального фестиваля ТеатрALL под сводами монумента «Байтерек» проходит выставка инклюзивного творчества «BYTEREKTE». В экспозиции представлены порядка 40 работ юных художников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«BYTEREKTE» - выставка инклюзивного творчества, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан. На этой выставке представлено около 40 работ юных художников в возрасте от 4 до 23 лет, отобраны работы в техниках живопись, графика, инсталляция, керамика», - рассказала учитель школы искусства Е15 ARTSPACE Гульмарал Татибаева.

Посмотреть работы, представленные на выставке, могут все посетители монумента «Байтерек». К примеру, Асия Ниязова с семьей приехала в столицу из Алматы.

«Мы приехали из города Алматы, решили посетить «Байтерек». Здесь мы увидели картины, которые нарисовали юные художники. Нам понравились работы, мои детки очень любят рисовать и тоже хотят стать художниками. Мы в восторге», - поделилась она впечатлениями.

Нурайым Шымырбек занимается рисованием с детства, ее работы также представлены на выставке.

«Мое любимое хобби – это рисование. Рисованием я занимаюсь с самого детства и могу с уверенностью сказать, что рисование - это одно из волшебных способов расслабиться и отдохнуть. Я думаю, что эта выставка способствует моему духовному и творческому развитию», - отметила юная художница.

Напомним, театральный фестиваль ТеатрALL стартовал в столице 28 октября и продлится до 3 ноября. В честь 30-летия Независимости страны на его площадке покажут около 30 постановок 14 театров столицы и приглашенных коллективов из России. Также в фестивальной программе – мастер-классы по актерскому мастерству, выставки изобразительного искусства.

В целях обеспечения безопасности здоровья участников и гостей фестиваля вход на мероприятия осуществляется посредством приложения Ashyq.