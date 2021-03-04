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    02:02, 04 Март 2021 | GMT +6

    Выставка  художника Владимира Проценко откроется в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выставка «Караганда: четыре сезона» известного карагандинского живописца и члена Союза художников РК Владимира Проценко откроется в галерее «Алтын Гасыр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В экспозиции будет представлено более 50 живописных полотен в импрессионистическом ключе. И все они посвящены шахтёрской столице.

    «Всё началось с зимних этюдов Караганды прошлого года. А потом пришло желание увидеть, как город меняется. На полотнах я запечатлел мои любимые улочки и уголки родной Караганды в четырёх природных сезонах. Акцент в основном был сделан на старой части города», - рассказал Владимир Проценко.

    Зарисовки имеют и историческую составляющую. Художник писал городские пейзажи в период начала пандемии. Поэтому его город сначала пуст. Потом очень несмело начинают работать маленькие уличные кафе. Оживает не только природа Караганды - радуются первым карантинным послаблениям люди.

    На выставке, кроме живых этюдов и работ академического плана, зрители увидят наборы открыток о Караганде.

    «Как оказалось, большого выбора сувениров, посвящённых Караганде, нет. Поэтому я решил выпускать открытки о любимом городе. Это своего рода бренд «Караганда в живописи». На выставке можно будет купить отдельно понравившуюся почтовую карточку, а также приобрести весь набор», - рассказал заслуженный деятель культуры РК.

    Владимир Проценко - участник международных, всесоюзных, зарубежных, республиканских и областных художественных выставок. Его произведения хранятся в собраниях художественных музеев Москвы, Нур-Султана, Караганды, в частных коллекциях России, Украины, США, Израиля, Канады, Ватикана, Китая и других.

    Он автор более 30 работ, выполненных для резиденции Президента РК. Картины художника украшают парламент, правительство, многие министерства и ведомства Казахстана.

    Вернисаж «Караганда: четыре сезона» состоится 5 марта в 16:00. Экспозиция продлится до 31 марта.


    Теги:
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