Выставка «Город мечты» открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Музее Библиотеки Елбасы состоялся запуск проекта «Казахстанский путь», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан. В преддверии Дня столицы проект стартовал с выставки «Город мечты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключевой идеей проекта «Казахстанский путь» является панорамное представление развития страны за 30 лет как динамичного процесса созидания общества будущего. В течение юбилейного года в выставочном пространстве исторического здания – первой резиденции Президента Республики Казахстан в новой столице – пройдут мероприятия, посвященные всем регионам страны.

Выставка «Город мечты» организована в партнерстве с акиматом столицы, Государственным архивом города Нур-Султана, Национальным архивом, ТОО «НИПИ Астанагенплан», АО «KazExpoCongress» и является результатом комплексного исследования истории становления и развития столицы по материалам Личного архива Елбасы, музейного и книжного собраний Библиотеки Елбасы, а также фондов учреждений-партнеров.

«От имени акима Нур-Султана разрешите вас поздравить с открытием выставки «Город мечты». Столица - золотая колыбель, сердце каждого государства. Сегодня на открытии выставки присутствуют известные деятели, почетные граждане страны. Выставка продолжительная и очень интересная. Экспонаты отражают историю и будущее нашей страны», - отметил заместитель акима столицы Ермек Кизатов.

По словам директора Библиотеки Елбасы Бахытжана Темирболата, до конца года в историческом здании первой резиденции Первого Президента, а уже сегодня здания Музея Первого Президента пройдет серия тематических выставок всех 17 регионов, где будут показаны их достижения за три десятилетия Независимости.

«Мы запускаем республиканский выставочный проект «Казахстанский путь», посвященный 30-летию независимости. Масштабная экспозиция, начинающаяся в преддверии Дня столицы, расскажет о главном политическом проекте Елбасы - городе Нур-Султане. 23 марта 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан. Город Нур-Султан - яркое олицетворение успехов Казахстана. Судьбоносное решение Первого Президента о переносе столицы имеет огромное историческое значение для народа. Так в центре Евразии вырос крупный экономический и политический, культурный и образовательный центр», - сказал Бахытжан Темирболат.

Отметим, что экспозиция представлена в двух разделах. «Нур-Султан – новая столица независимого Казахстана» – материалы об инициативах и идеях Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по строительству новой столицы, благодаря которым город Нур-Султан обрел неповторимый архитектурный облик, объединяющий культуру и высокие технологии Запада с традициями Востока. На основе архивных документов и фотоматериалов зрители ознакомятся с историей становления столицы, ставшей для мирового сообщества индикатором социально-экономического и политического состояния страны, олицетворением уникального казахстанского пути развития.

«Нур-Султан – центр дипломатии и миротворчества» – материалы демонстрируют важнейшие события глобального масштаба, проходившие в Нур-Султане, способствовавшие укреплению международного статуса молодой столицы и государства в целом.

Выставка «Город мечты» продлится до 8 августа текущего года. Завершающим событием проекта «Казахстанский путь» станет выставка, посвященная колыбели независимости – городу Алматы, которая пройдет в канун Дня Независимости.

С июля по декабрь 2021 года жители и гости столицы увидят историю Независимости сквозь призму преобразований, происходящих во всех регионах Республики Казахстан с 1991 года.