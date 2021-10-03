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    15:10, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Выставка фотографий посвящена Дню города Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более ста фотографий представлено на выставке, посвящённой Дню города Атырау, отмечающему своё 381-летие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В фотовыставке приняли участие более двадцати как профессиональных фотографов, так и любителей запечатлеть какие-то мгновения из жизни родного города. Они представили более ста фотографий. Организатором фотовыставки «Атырау-любимый город» выступил Союз предпринимателей и работодателей Атырауской области.

    «В прошлом году в условиях пандемии День города отпраздновать не получилось. В этому году в связи со смягчением карантина и переходом региона в «желтую« зону мы решили провести выставку работ местных фотографов. Ведь среди них очень много талантливых мастеров, которые выставляют свои фотографии только в социальных сетях. Сегодня нам удалось познакомиться с настоящими профессионалами своего дела в формате офлайн», - рассказал заместитель директора Союза предпринимателей и работодателей Атырауской области Рафхат Бозбалиев.


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    Атырауская область Атырау Культура Регионы Казахстана Общество Дата
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