Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Выставка экспонатов акмолинских музеев презентована на Малом курултае казахов в Стамбуле

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Сентября 2021, 12:12
Выставка экспонатов акмолинских музеев презентована на Малом курултае казахов в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область представила выставку музеев «Ордалы Елге 30 жыл» на прошедшем в городе Стамбуле Малом курултае казахов «Жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі», посвященном 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Организаторами Малого курултая выступили «Фонд Отандастар» совместно со Всемирной ассоциацией казахов при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей казахских общин из Турции и стран Европы, представители учреждений культуры и высших учебных заведений Казахстана.

Программа Малого курултая охватила немало культурно-просветительских мероприятий.

В рамках масштабного мероприятия была представлена выставка различных экспонатов из музеев Акмолинской области.

photo

«Эта ответственная и важная задача была реализована при поддержке акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Выставка, посвященная юбилею Независимости нашей страны и представляющая историю, культуру и быт казахского народа, вызвала бурю эмоций и восхищение у соотечественников из разных стран мира», - рассказала руководитель управления культуры, архивов и документации области Айгуль Сабитова.

Также, как добавила глава ведомства, посетившие мероприятие Генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Алим Байель и первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков выразили огромную благодарность акмолинцам за организацию данной выставки.

К слову, по итогам Курултая было принято Обращение соотечественников по случаю 30-летия Независимости Казахстана. Ряд участников были награждены нагрудным знаком «Малый курултай».

photo


Акмолинская область   Культура   Соотечественники   Турция   30 лет Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане