18 Августа 2022 09:24

Выставка ЭКСПО Китай-Евразия перенесена из-за вспышки COVID-19 в СУАР

ПЕКИН. УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ – Выставка VII ЭКСПО «Китай-Евразия» перенесена на сентябрь из-за вспышки COVID-19 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организационный комитет выставки.

VII ЭКСПО «Китай-Евразия» планировалось провести с 25 по 30 августа этого года в городе Урумчи.

«Учитывая текущую ситуацию в области профилактики и борьбы с эпидемией, для того, чтобы обеспечить здоровье всех участников и эффективность выставки, VII ЭКСПО «Китай-Евразия», первоначально запланированная на 25 – 30 августа 2022 года, перенесена на середину сентября 2022 года. Место проведения останется неизменным», - говорится в сообщении оргкомитета ЭКСПО.

Новые вспышки заражения коронавирусом зафиксированы в Синьцзяне в конце июля.

Предшественницей ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в городе Урумчи с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года.









Фото: news.cgtn.com