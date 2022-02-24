Выставка достопримечательностей Казахстана для слабовидящих проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выставка точных копий достопримечательностей нашей страны «История в макетах. Сакральные объекты Казахстана» в Карагандинской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих собрала заинтересованных читателей. Здесь представлены макеты известных мавзолеев Карабура, Жошы-хана, Домалак-ана, историко-музейный комплекс Букеевской Орды и многие другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка рассказывает о 16 священных местах.

«Не выходя из стен библиотеки, наши читатели могут увидеть сокровища, которые составляют культурное и материальное наследие Казахстана. Макеты представлены из бумаги, картона, природных материалов, фанеры. Есть два мавзолея, выполненные на 3D-принтере. Наши читатели могут почувствовать руками, что такое арка, купол, свод, мельчайшие элементы. Это дорогого стоит. Все макеты будут храниться в фонде нашей библиотеки, и мы в дальнейшем будем использовать их в своей работе», – говорит библиограф Нуржамал Тлеубергенова.

По словам посетителей выставки, макеты помогают воссоздать и восполнить ассоциативный зрительный ряд. Прикоснувшись к работе, читатели библиотеки могут оценить национальное достояние республики.

«Мне нравится, что были использованы природные материалы. Особенно в этом плане хочу отметить мавзолей Ыргызбая-ата. Это сразу бросается зрячим в глаза, а нам – в руки. Мастера очень профессионально подошли к задаче. Многие макеты выполнили дети. Это здорово», – делится библиотекарь-брайелист Екатерина Абишева.

«Копии мавзолеев действительно как натуральные. Пришли и новые технологии к нам. Удивительно было прикоснуться к мавзолею, сделанному на 3D-принтере. Но мне особенно понравился мавзолей Карабура. Здесь очень много деталей. Интересна задумка мавзолея с подсветкой Ибрая Алтынсарина. Считаю, что авторам удалось передать все тонкости. Экспозиция очень хорошая и нужная», – поддерживает читатель библиотеки Борис Крупин.

В дальнейшем в спецбиблиотеке проведут адаптированные выставки на темы «Памятники истории и культуры» и «Значимые архитектурные сооружения».

Напомним, в прошлом году прошёл конкурс к 30-летию Независимости РК «Гүлдене бер, Қазақстан». Он был направлен на реабилитацию незрячих жителей региона, которые благодаря макетам будут иметь представление о культурных и исторических памятниках Казахстана.

В конкурсе участвовали жители всего региона – школьники, студенты колледжей и вузов, пенсионеры, домохозяйки, начинающие художники. Были учреждены три номинации: «Сакральные места Казахстана», «Памятники истории и культуры» и «Значимые архитектурные сооружения». На сегодняшней выставке экспонируются конкурсные работы.