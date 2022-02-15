Выставка детских работ открылась в карагандинском музее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась отчётная творческая выставка учеников художественной студии SKETCH ACADEMY. На ней представлено свыше 150 детских работ – победителей в номинациях «Родной край» и «Родные пейзажи», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Картины выполнены в разных техниках, таких как акварель, гуашь, карандаш, масло, пастель.

«Это наша первая выставка. В ней принимают участие более 80 наших учеников. Самое большое количество работ – 12 – у Дины Салдиной. Ей 13 лет. У нас в академии обучается более 100 учеников. Самому младшему – 5 лет, а старшему – 17. Мы работаем по всем направлениям живописи, это и скетчинг, и живопись маслом, гуашью и акрилом, и аниме, а также дизайн интерьера», – рассказала преподаватель художественной студии Алина Кушхова.

Десятилетняя Арина Тявина занимается в академии четыре месяца.

«На сегодня у меня около 10 работ. На этой выставке представлены две мои картины – «Лунное озеро» и «Колесо обозрения». Одна нарисована акрилом, другая – гуашью. Мне очень приятно, что мои картины смогут увидеть карагандинцы и гости города. Это вдохновляет, хочется ещё больше рисовать», – говорит Арина.

12-летнего Андрея Белавина привлекает аниме. Он планирует и дальше развиваться в этом направлении.

«Мои картины – это аниме из Наруто. Мне нравится этот стиль. В будущем хотел бы создавать анимационные мультфильмы», – поделился Андрей.

Выставка детских работ продлится до 22 февраля.