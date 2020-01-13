Выставка «Дана Абай, дара Абай» открылась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась выставка «Дана Абай, дара Абай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выствка посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая. На выставке представлены более 30 графических и живописных работ из фонда музея.

«Здесь можно увидеть портреты Абая и работы, посвящённые его творчеству. Главные экспонаты выставки - это портрет поэта, выполненный Толеугали Кенесбаевым, а также работа Вениамина Шамшина «Слова Абая», - говорит куратор выставки Назерке Жартын.

По словам руководителя музея Бибигуль Кудабаевой, музей не случайно открывает год именно этой выставкой.

«175-летие Абая - одна из самых значимых юбилейных дат в этом году. На протяжении всего года у нас будут проводиться музейные уроки, посвящённые этой теме. Детские сады, школы, колледжи и вузы могут подать заявки на проведение этих уроков», - подчеркнула она.

Программу уроков разработала сотрудник музея Назерке Жартын. В них будут использованы новые учебные технологии.

«Если раньше мы читали лекции, то в этот раз ученики, разделившись на команды, сами будут проводить исследования. Уроки мы проводим на двух языках», - говорит Назерке Жартын.

Открытие выставки прошло в формате мини-концерта. Школьники читали стихи Абая, пели песни и играли на национальных инструментах.

«В этом году по всей республике мы празднуем 175-летие великого поэта, философа, мыслителя, основателя новой казахской письменной литературы Абая. И в нашей школе проводится множество мероприятий. В них активное участие принимают и родители. Так, ученик моего класса Ерсин Серик вместе с мамой Асем Шакеновой нарисовал стенгазету с портретом Абая и получил гран-при нашего творческого конкурса. Сегодня эту стенгазету мы привезли в музей, чтобы показать её всем», - рассказала учитель начальных классов гимназии №10 города Абая Ансаган Акжанкызы.

Выставка «Дана Абай, дара Абай» продлится до 20 января.

Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».