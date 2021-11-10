Выставка-аукцион ретромобилей проходит в Ташкенте – фоторепортаж

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ретромобили и современные автокары представлены на масштабной автомобильной выставке Hilton Auto Expo в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На протяжении 15 дней в парке Tashkent City гости и жители узбекской столицы могут посетить выставку-аукцион ретроавтомобилей, познакомиться с моделями ведущих автосалонов Узбекистана, а также узнать о современных аксессуарах и средствах ухода за автомобилями.

На выставке представлено более 200 автомобилей различных марок и даже вертолет Airbus H130.

Изюминкой мероприятия, вызвавшей повышенный интерес среди гостей, стали советские, немецкие и американские автомобили 50-70-х годов прошлого века.

Большинство из них являются редкими экземплярами на современных дорогах. Посетители могут познакомиться с владельцами редких моделей и узнать истории об их реставрации, а также при желании приобрести представленные автомобили.



