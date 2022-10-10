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Выставка «АЛЖИР – в памяти поколения» открылась в Астане

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Октября 2022, 14:22
Выставка «АЛЖИР – в памяти поколения» открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице открылась выездная выставка жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР – в памяти поколения». В Национальном центре рукописей и редких книг представлены уникальные реликвии и стенды о жертвах политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы открываем выставку «АЛЖИР – в памяти поколения». Ежегодно планируем проводить выездную выставку, чтобы значимость этих событий понимало подрастающее поколение. Здесь выставлены личные вещи заключенных, их письма, личные документы. Мы хотим глубже изучать историю этих лагерей и тяжелых времен. Еще много данных не раскрыто, они требуют детального изучения. Мы хотим обратить внимание на изучение этих материалов», - отметил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

Главными посетителями выставки стали столичные школьники. Группа учащихся внимательно рассматривала экспонаты, свидетельствующие о тяжелых и мучительных годах жертв политических репрессий. Для получения обширной информации на плакатах представлены сведения об узницах Акмолинского лагеря жен изменников родины и их репрессированных мужьях. Представлены также личные вещи, посуда, платки узниц АЛЖИРа, книги, а также их одежда. Интересно то, что одежда узниц лагеря выглядит нарядной, красивой. По словам экскурсовода, многие узницы до конца не понимали, куда их везут. Обманом их привезли в лагерь, обещав встречу с мужьями. Поэтому жены репрессированных деятелей приезжали в лагерь в красивом наряде, надеясь на встречу с супругом.

На встрече также присутствовали потомки узниц лагеря. Одна из них – правнучка Сулеймена Ескараева – первого прокурора Республики Казахстан, жена которого Мариям Ескараева провела в лагере 8 лет как жена изменника Родины. Потомки первого прокурора Сулеймена Ескараева в этом году передали музею «АЛЖИР» письмо Мариям Ескараевой, которым она дорожила и бережно хранила. По воспоминаниям Мариям, после ареста Сулеймена Ескараева начались бесчисленные вызовы и изнурительные допросы. В июне 1938 года Мариям Ескараеву приговорили к пяти годам лишения свободы и этапировали в лагерь.

Выставка продлится до конца октября.


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