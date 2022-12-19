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Выставка «Абай. Наследие братских народов» открылась в Ташкенте

19 Декабря 2022, 14:24
Выставка «Абай. Наследие братских народов» открылась в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка «Абай. Наследие братских народов», посвященная жизни, творчеству казахского писателя и мыслителя, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлены предметы традиционного казахского быта, декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, графики, издания об Абае, его сочинения. Также представлен видеоролик о жизни и творчестве Абая. Выставка «Абай. Наследие братских народов» будет проходить с 19 по 30 декабря.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов, министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, директор музея Абая «Жидебай-Борили» Турдыкул Шанбай, директор Галереи изобразительного искусства Камола Акилова, а также представители СМИ и общественности.

Азиз Абдухакимов в приветственной речи отметил, что на сегодняшний день в Узбекистане под руководством главы государства проводится большая работа по сохранению и восстановлению культурного наследия всех тюркских народов.

«Мы уверены, что эта выставка, открывающая сегодня свои двери, позволит лучше понять творчество Абая, сохранившего гуманистические традиции великого мыслителя Алишера Навои. Его идеи, что народы должны жить в мире, о единстве Востока и Запада, необходимости освоения мирового наследия, стремлении к энциклопедизму, совершенствовании человеческой природы не потеряли своей остроты и на современном этапе», - сказал Азиз Абдухакимов.

После церемонии открытия выставки гости мероприятия возложили цветы к памятнику выдающегося сына казахского народа, поэта, мыслителя и гуманиста.


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