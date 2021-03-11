Высший законодательный орган Китая завершает ежегодную сессию

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 13-го созыва в четверг традиционно соберется в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь для завершения работы четвертой сессии и принятия решений, определяющих новый вектор социально-экономического развития Китая на ближайшие пять лет и вплоть до 2035 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

В центре внимания последнего дня текущей сессии - проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 годы) и долгосрочных целей до 2035 года.

В повестке дня нынешней сессии утверждение доклада о работе правительстве за 2020 год и проекта плана социально-экономического развития на 2021 год, центрального и местного бюджетов за прошедший год и их проекты на 2021 год. Сессия также должна принять резолюции по отчетам о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР. Кроме того, делегаты сессии, как ожидается, проголосуют по внесению поправок в законы об организации и регламента работы парламента.

В очередном пятилетнем плане прописаны основные направления и целевые показатели социально-экономического развития КНР на 2021-2025 годы.

На период 14-го пятилетнего плана правительство Китая теперь будет устанавливать показатель планового роста ВВП на год вперед. В 2021 году правительство нацелено на рост ВВП на уровне 6%. Уровень безработицы в городах и поселках, рассчитанный на основе выборочных исследований, будет удерживаться на уровне ниже 5,5%.

Документ ставит цель обеспечить высококачественный рост на следующие пять лет и определяет технологическую автаркию как стратегическую опору развития страны. Среднегодовые расходы Китая на НИОКР будут расти более чем на 7% в период 2021-2025 годы.

В плане также говорится, что Китай будет развивать и урбанизировать регионы, сочетать усилия по расширению внутреннего спроса с реформой предложения и расширять рынок для иностранного капитала. В первую очередь упор будет сделан на развитие приморских провинций КНР для того, чтобы они «первыми осуществили высококачественный скачок». Коэффициент урбанизации Китая повыситься до 65% к концу завершения очередной пятилетки.

В планах Китая создать «новую систему экономики открытого типа» в течение ближайших пяти лет. В этих целях правительство Китая будет содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, повышать степень открытости финансовых секторов, включая банки, ценные бумаги, страхование и фьючерсы, а также сократит «негативный список», регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок.

Среди ключевых индикаторов к энергетике и экологии указаны: снижение удельного потребления энергии и выбросов оксида углерода на единицу ВВП соответственно на 13,5% и 18% за весь пятилетний период. Увеличение числа дней с хорошим качеством воздуха в городах до 87,5% к 2025 году. Для достижения указанных индикаторов правительство Китая нацелено всеми силами развивать новые источники энергии, а также обеспечивать активное и планомерное развитие атомной энергетики.

Нынешние «две сессии» (сессии ВСНП и ВК НПКСК) как и прошлогодние встречи делегатов высших законодательных и совещательных органов Китая прошли в сжатом формате, их продолжительность была сокращена до семи дней.

По окончании 4-й сессии ВСНП 13-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Кэцян примет участие в традиционной пресс-конференции, в ходе которой ответит на вопросы китайских и зарубежных журналистов.



