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Высший представительный орган народной власти создали в Туркменистане

22 Января 2023, 14:46
Высший представительный орган народной власти создали в Туркменистане

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В Туркменистане создан высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Туркменистан сегодня».

По информации издания, 21 января состоялось совместное заседание Милли Генгеша (парламента) Туркменистана, представителей общественности страны, где было решено реорганизовать двухпалатный парламент в однопалатный.

Соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны был отправлен на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова, который его одобрил и подписал.

Высший орган народной власти Халк Маслахаты (Народный совет) возглавил экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, которому парламентарии хотят присвоить статус национального лидера.


Фото: tdh.gov.tm



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