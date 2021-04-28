Высший колледж лесного хозяйства в Акмолинской области реализует опыт проведения демонстрационного экзамена

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В республике Казахстан разработан и реализуется национальный проект по продвижению престижности и популярности в обществе рабочих и профессионально – технических специальностей, отвечающих потребностям государственной политики индустриализации и реализации Стратегии Казахстан – 2050, передает МИА «Казинформ».

В современных условиях учебные заведения (колледжи) технического и профессионального образования призваны обеспечивать подготовку кадров высокой квалификации, которые должны сочетать в себе умение решать актуальные научно – технические и социально – экономические проблемы, заручившись активной жизненной позицией.

В учебном заведении с историей более века сейчас обучается больше 600 студентов.

«Подготовка квалифицированных специалистов, имеющих глубокие теоретические знания и твердые практические навыки, во многом зависит от качества преподавания, отвечающего современным требованиям педагога. Использование современных тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники постоянно возрастает. И связи с этим, преподаватели механико – строительного отделения Высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма, города Щучинска, в пилотном режиме провели демонстрационный экзамен на базе социального партнера ТОО «МТС-Group» по стандартам «WorldSkills - Kazakhstan» - рассказывает и.о. директора колледжа Азамат Кожаков.

Для обучения преподавателей специальных дисциплин НАО «Талап» провел однодневные онлайн-курсы с предоставлением методических рекомендаций по проведению демонстрационного экзамена. Преподаватели специальных дисциплин колледжа разработали задания, техническое описание, составили инфраструктурный лист по квалификации «Мехатроника», предварительно согласовав с работодателем наличие необходимой сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов, оборудования и инструментов. В демонстрационном экзамене приняли участие студенты 4 курса по специальности «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники», квалификация «Мехатроник» в количестве 17 человек.

По согласованию с НАО «Талап» разработанные задания по компетенции «Мехатроника», были доработаны и использованы при организации и проведении демонстрационного экзамена, основываясь на стандарты «WorldSkills - Kazakhstan».

Демонстрационный экзамен по данной компетенции направлен на отражение результатов обучения согласно типовому учебному плану. Таким образом, спецификация стандартов является руководством необходимым обучения и подготовки к демонстрационному экзамену, в котором оценка знаний и навыков проводится через оценку выполнения конкурсных заданий.

Структура и содержание демонстрационного экзамена состоит из спецификации стандартов, схемы оценки и экзаменационного задания (распределение оценок должно быть в пределах процентных норм WSSS), техническое описание.

В основе демонстрационного экзамена лежит экспертная оценка, которая является предметом непрерывного профессионального развития и контроля. Использование экспертной оценки способствует развитию основных оценочных инструментов, используемых на примере Чемпионата Worldskills Kazakhstan: схемы оценки, конкурсного задания и информационной системы соревнований (CIS).

Разработанные экзаменационные задания и схема оценки должны гарантировать, что они соответствуют техническому описанию и принципами оценки, изложенными в результатах обучения согласно типовому учебному плану. Они должны быть согласованы экспертами и представлены на демоэкзамене для утверждения в комплексе для демонстрации их качества и соответствия спецификации стандарта.

Перед подачей документов на утверждение демоэкзамена, схема оценки и экзаменационное задание должны быть рассмотрены на заседании МЦК и утверждено заместителем директора по учебной работе.

Все оценки по критериям были занесены в базу CIS, где автоматически был произведен подсчет баллов.

Результатом успешной сдачи экзамена является выдача Skils Pasportа НАО «Талап» выпускникам колледжа. По итогам мониторинга проведения демонстрационного экзамена качество обучения студентов составляет 100%.

«При проведении демонстрационного экзамена студенты показывают не только теоретические знания, но и умения работать с оборудованием в реальных условиях производства, что является индикатором качества подготовки будущего специалиста. Демонстрационный экзамен отражает реальные возможности каждого студента в рамках данной квалификации» - отмечает Азамат Кожаков, и.о.директора учебного заведения.