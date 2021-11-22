Высоту снега замерили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи провели снегомерную съемку во всех районах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», снегосъемку производят для определения характеристик снега и почвы.

«В ходе снегомерной съёмки замеряется высота снега, масса, определяется характеристика залегания снежного покрова, состояния снега, состояние почвы под снегом. На основе этих данных, на рабочем месте рассчитывается плотность снега, его средняя высота, запас воды и прочие показатели», - рассказали метеорологи.

По результатам полевой снегосъемки средняя высота снега составила пять сантиметров. В прошлом году этот показатель равнялся восьми сантиметрам.

В североказахстанском филиале Казгидромета добавили, что результаты снегосъёмок ложатся в основу агрометеорологических прогнозов для хозяйства и паводкового прогноза.

Ранее метеорологи сообщали о стремительном промерзании почвы. Этот показатель превышает прошлогодние значения.