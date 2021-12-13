Высоту снега и уровень промерзания почвы замерили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи провели очередной замер высоты снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», по результатам снегомерных съёмок средняя максимальная высота снега возросла до 15 см. Такие показатели зафиксировали в окрестностях метеостанции сел Смирново, Минкесер, Налобино и города Петропавловска. Высота снега на уровне 13 см - в окрестностях метеостанции села Благовещенки, по 12 см - в Булаево и Возвышенке.

В прошлом году на эту же дату максимальная высота снега была аналогична нынешней. Показатели высоты близки и к среднемноголетним значениям.

На прошлой неделе метеорологи замеряли уровень промерзания почвы. Замеряют его на 23 постах. На метеостанции в селе Пресновке Жамбылского района почва промерзла на 65 см. Чуть меньше показатели – 62-63 см – в Сергеевке района Шал акына, Булаево района М. Жумабаева и Чкалово Тайыншинского района.

Результаты снегосъёмок и измерения уровня промерзания почвы ложатся в основу агрометеорологических прогнозов для аграриев и паводкового прогноза.