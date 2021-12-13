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Высоту снега и уровень промерзания почвы замерили в СКО

13 Декабря 2021 14:30
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Высоту снега и уровень промерзания почвы замерили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи провели очередной замер высоты снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации филиала РГП «Казгидромет», по результатам снегомерных съёмок средняя максимальная высота снега возросла до 15 см. Такие показатели зафиксировали в окрестностях метеостанции сел Смирново, Минкесер, Налобино и города Петропавловска. Высота снега на уровне 13 см - в окрестностях метеостанции села Благовещенки, по 12 см - в Булаево и Возвышенке.

В прошлом году на эту же дату максимальная высота снега была аналогична нынешней. Показатели высоты близки и к среднемноголетним значениям.

На прошлой неделе метеорологи замеряли уровень промерзания почвы. Замеряют его на 23 постах. На метеостанции в селе Пресновке Жамбылского района почва промерзла на 65 см. Чуть меньше показатели – 62-63 см – в Сергеевке района Шал акына, Булаево района М. Жумабаева и Чкалово Тайыншинского района.

Результаты снегосъёмок и измерения уровня промерзания почвы ложатся в основу агрометеорологических прогнозов для аграриев и паводкового прогноза.

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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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