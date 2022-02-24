+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Высота снежного покрова превышает норму в некоторых районах СКО

24 Февраля 2022 18:17
Поделиться:
Высота снежного покрова превышает норму в некоторых районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели и метеорологи начали обследование водосборов в бассейнах рек и водоемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Областные дороги закрывают из-за непогоды в СКО
Профилактический спуск лавин продолжается в ВКО Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, обследования прошли в районах им. Г. Мусрепова, Айыртауском, Есильском и Тайыншинском.

«Количество осадков за прошедшие месяцы зимы выпало около нормы, местами больше нормы. Показатели осеннего увлажнения почвы по области ниже среднемноголетних значений на 39%. Высота снежного покрова по области варьируется от 11-16 см – в Акжарском и местами Тайыншинском районах – до 30-38 см – в Аккайынском, местами Жамбылском и М. Жумабаева районах – при норме 12-31 см. На остальной территории области в среднем составляет 20-27 см», - сообщили в пресс-службе.

На большей части области количество осадков выпало около нормы. Меньше нормы местами в Уалихановском, Акжарском и районе М. Жумабаева.

Глубина промерзания почвы составляет 62-151 см, что около прошлогодних значений.

Напомним, синоптики прогнозируют теплый март и активное снеготаяние уже в конце третьей декады.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода   #ДЧС  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Областные дороги закрывают из-за непогоды в СКО
Профилактический спуск лавин продолжается в ВКО
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны
Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС
Популярное
1 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
4 Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
5 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
6 Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Читайте также
Как в Алматинской области будут развивать туризм
Профилактический спуск лавин продолжается в ВКО
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив