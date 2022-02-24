Высота снежного покрова превышает норму в некоторых районах СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели и метеорологи начали обследование водосборов в бассейнах рек и водоемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, обследования прошли в районах им. Г. Мусрепова, Айыртауском, Есильском и Тайыншинском.
«Количество осадков за прошедшие месяцы зимы выпало около нормы, местами больше нормы. Показатели осеннего увлажнения почвы по области ниже среднемноголетних значений на 39%. Высота снежного покрова по области варьируется от 11-16 см – в Акжарском и местами Тайыншинском районах – до 30-38 см – в Аккайынском, местами Жамбылском и М. Жумабаева районах – при норме 12-31 см. На остальной территории области в среднем составляет 20-27 см», - сообщили в пресс-службе.
На большей части области количество осадков выпало около нормы. Меньше нормы местами в Уалихановском, Акжарском и районе М. Жумабаева.
Глубина промерзания почвы составляет 62-151 см, что около прошлогодних значений.
Напомним, синоптики прогнозируют теплый март и активное снеготаяние уже в конце третьей декады.
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