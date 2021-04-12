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    09:47, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Высокую занятость инфекционных коек отмечают в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 апреля в Казахстане развернуто более 30 тысяч инфекционных коек, их занятость составляет 41%. Количество пациентов в отделениях реанимации увеличилось в 2,4 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, на сегодня занятость инфекционных коек составляет 41%. Резервный фонд составляет 32 065 коек.

    «Прогрессивная высокая занятость инфекционных коек отмечается в Алматинской области, Алматы и Нур-Султане. При этом, дополнительный резерв коек в городах Нур-Султан и Алматы составляет порядка 1200 коек в каждом городе. Следует отметить, что несмотря на показатели низкой занятости коек по стране сегодня в 2,6 раза возросло количество госпитализируемых больных с 4713 (12 марта) до 12 349 – 12 апреля», - сообщил в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    По данным министра, количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 2 752, а занятость – 27%.

    «Высокая занятость реанимационных коек отмечается в Нур-Султане – 66%, Алматы – 50%. Количество пациентов в отделениях реанимации увеличилось в 2,4 раза», - сказал глава Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Алматинская область Алматы
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