Высокую занятость инфекционных коек отмечают в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких регионах отмечается высокая занятость инфекционных и реанимационных коек, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 4 мая занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%.

«Высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе Нур-Султан - 60%, в Алматы - 57%, в Кызылординской области - 59%, в Алматинской области - 56%. Занятость реанимационных коек в городе Нур-Султан и Западно-Казахстанской области - по 62%, в Алматы - 52%», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Ранее министр сообщил, что согласно эпидситуации в зоне высокого риска находятся 9 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области.

Также по данным главы Минздрава, на протяжении последних трех недель динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости в стране на 2%.