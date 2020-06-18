Высокую загруженность коронавирусных стационаров в столице отмечает Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева констатировала высокую занятость мест в столичных коронавирусных стационарах , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила высокую занятость коек в городе Нур-Султане.

«Порядка 90 %, но за счет привлечения городских медицинских организаций, а также вовлечения республиканских медицинских организаций, необходимое число коек будет для городского населения обеспечено», - заверила Лязат Актаева на брифинге СЦК.

Согласно озвученным данным, в целом по республике развернуто 36 684 койки, из них 8 169 инфекционных коек, 8 069 провизорных и 20 446 карантинных.

«Достаточный резерв есть, за последние дни число инфекционных коек увеличено на 9,7 %, провизорных коек увеличено на 23 %», - добавила Лязат Актаева.

Ранее она сообщила , что в Казахстане увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом

«При росте заболеваемости также пропорционально растет число тяжелых случаев пневмонии. Если в апреле-марте в отделениях реанимации находилось 30-35 пациентов в крайне тяжелом состоянии, то сегодня мы констатируем, что в отделениях реанимации находятся 125 реанимационных пациентов, из них у двух пациентов применяются аппараты экстракорпоральной оксигенации легких - это высокотехнологичная услуга, которая позволяет обеспечивать организм кислородом», - сказала Лязат Актаева.







