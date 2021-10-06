Высокую роль духовного сотрудничества отметил генсек Академии исламских исследований Аль-Азхара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в деле установления сотрудничества во благо человечества отметил генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет) Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не секрет, что мир сегодня переживает очень критическую ситуацию, и этот кризис, многие вопросы выявила пандемия. В этой связи я хочу сказать, что этот форум является своевременным, поскольку мир сегодня переживает гуманитарный кризис и кровавые конфликты, все это ведет к тому, что люди убивают друг друга», - сказал Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, выступая на XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

В этой связи он отметил высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий для установления совместного сотрудничества и решения проблемных вопросов.

«Отсюда роль данного съезда, который собирает лидеров и руководство различных мировых и традиционных религий с тем, чтобы установить совместное сотрудничество во благо человечества. Он направлен на то, чтобы вернуть человечество к его естественной сути и реализовать наши заветные мечты - это и борьба с бедностью, и с болезнями. Несомненно, эта встреча является своевременной, поскольку, когда собираются представители из числа религиозных лидеров, независимо от того, какие религии они представляют, и когда намерения являются добрыми, мы можем сказать, что человек может вернуться к своей человеческой сути, к своей природе, по которой он был создан», - добавил Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд.