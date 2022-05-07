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Высокую интенсивность зафиксировали на трассе Нур-Султан - Щучинск
7 Мая 2022 13:42

Высокую интенсивность зафиксировали на трассе Нур-Султан - Щучинск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трасса «Нур-Султан - Щучинск» открыта и работает в штатном режиме. Об этом сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее пользователи в социальных сетях пожаловались на скопление транспорта в направлении курорта Боровое, предположив, что закрыта республиканская трасса.

«Почему перекрыли трассу на Боровое, именно в праздничные дни? Никаких оповещений не было, стоим два часа, не двигаясь», - обратились пользователи.

В АО «НК «КазАвтоЖол» ответили по поводу складывающейся ситуации на дороге. Как сообщили в компании, трасса работает в штатном режиме.

«Данная трасса республиканского значения открыта, проезд обеспечен.

Отмечается высокая интенсивность на данной дороге», - прокомментировали в пресс-службе компании «КазАвтоЖол».

По информации, на данный момент открыты все дороги республиканского значения, проезд обеспечен.

«Скопление автомобилей и высокая интенсивность связаны с праздничными выходными, так как все едут отдыхать за город. Все дороги работают в штатном режиме», - добавили в компании.


Автор:
Корреспондент
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