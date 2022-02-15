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Высокотехнологичным оборудованием пополняются столичные клиники

15 Февраля 2022 22:46
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Высокотехнологичным оборудованием пополняются столичные клиники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многопрофильная городская детская больница № 2 пополнилась двумя единицами новейшего медицинского оборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В стационар завезли новые аппараты КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) для диагностики маленьких пациентов.

До этого в больнице с 2010 года на момент открытия, такие аппараты были лишь в единичном экземпляре. Однако с учетом большого роста детского населения в городе потребность в высококлассном оборудовании постоянно сохраняется. Городские медорганизации должны соответствовать всем требованиям по оказанию качественной медпомощи населению.

К слову, преимуществом нового МРТ считается максимально допустимая нагрузка на стол: до 225 кг для ручного позиционирования, 180 кг – автоматического. Аппарат производит запись до 400 000 изображений, имеет цветной дисплей, что позволяет видеть картинку четче и ярче.

Аппарат компьютерной томографии будет применяться для обследования онкологических заболеваний, в области кардиологии, неврологии, травматологии и ортопедии, а также ряд других болезней, включая диагностическое исследование всего тела ребенка.

В целом, планируется закуп еще пяти аппаратов КТ для оснащения городских медцентров. В прошлом году порядка 300 единиц различного оборудования были закуплены для столичных больниц и поликлиник.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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