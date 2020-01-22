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Высокотехнологичные операции на глаза начали делать в Семее

22 Января 2020 20:17
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Высокотехнологичные операции на глаза начали делать в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее провели первые витреоретинальные операции, передает МИА «Казинформ».

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Благодаря новым технологиям в диагностике и лечении серьезных патологий глаз, пациенты сегодня имеют шанс вернуть зрение. На днях на базе глазной клиники города Семей проведены первые восемь сложнейших витреоретинальных операций.

Эта операция относится к категории высокотехнологичных и ранее была доступна только в четырех городах страны: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Усть- Каменогорск. Хирургические вмешательства выполнили специалисты клиники к.м.н., врач высшей категории, офтальмохирург широкого профиля Сергей Ушаков и витреоретинальный хирург Дастан Турганбаев.

«Дальнейшие успехи офтальмологии будут связаны с прогрессом именно в витреоретинальной хирургии. Теперь жители нашего региона и Семея, впервые за всю историю существования офтальмологической службы города, имеют возможность не выезжая получить качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь. У нас есть возможность оказать помощь таким пациентам и вернуть им счастье видеть», - пояснили в клинике.

При этом в медучреждении отметили, что данная услуга проводится в рамках государственного заказа. Однако для направления на данный тип лечения необходимо получить предварительную консультацию врача-офтальмолога в клинике микрохирургии.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Орал Ерланулы

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