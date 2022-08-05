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    08:36, 05 Август 2022 | GMT +6

    Высокотехнологическое предприятие Бельгии планирует встретиться с казахстанскими компаниями

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан посетил бельгийское высокотехнологичное предприятие CAMCO Technologies, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Предприятие CAMCO Technologies занимается производством автоматических и операционных систем для повышения эффективности деятельности и цифровизации транспортных терминалов всех модификаций (железнодорожные, морские, автомобильные перевозки и складирование), а также пограничных переходов.

    С руководством бельгийской компании достигнута договоренность об организации целевых деловых встреч с казахстанскими транспортно-логистическими структурами в рамках участия CAMCO Technologies в предстоящей 25-й Международной выставке Translogistica Kazakhstan (20-22 сентября 2022 года в городе Алматы).

    TransLogistica Kazakhstan - самая крупная выставка транспортно-логистических услуг и технологий в Центральной Азии.

    Наряду с этим, состоялась конструктивная встреча посла РК с председателем межпарламентской группы «Бельгия-Казахстан» Тимом Ванденпутом. Собеседники обсудили предстоящие двусторонние мероприятия, а также перспективы развития международного транспортно-транзитного маршрута Middle Corridor и другие.

    Бельгия является шестым крупнейшим инвестором в экономику нашей страны.

    С 2005 года общий объем бельгийских инвестиций составил 9,3 млрд долларов. Несмотря на пандемию, объем взаимной торговли в 2021 году вырос на 13%, превысив 300 млн долларов.

    В Казахстане функционируют 65 юридических лиц, филиалов и представительств с участием бельгийского капитала.


    Теги:
    Бельгия Внешняя политика Казахстана Мировые новости Транспорт Международная деятельность
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