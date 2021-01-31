Высокоспециализированные центры оказания медицинской помощи создадут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Об уроках пандемии и перспективах развития сферы здравоохранения жамбылского региона в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

- Асет Аскерович, завершился сложный, непредсказуемый, тяжелый 2020 год, многое поменявший в системе здравоохранения. Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Не исчезнет необходимость лечить людей и от других болезней. Что Вы можете сказать об этом касательно сферы здравоохранения Жамбылской области?

- Действительно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. В сфере здравоохранения Жамбылской области также имеются проблемы, которые предстоит решать в ближайший период - развитие и укрепление материально-технической базы, оснащение и внедрение современных методов диагностики и лечения, кадровый дефицит. Основной документ, которым мы сейчас руководствуемся, это государственная программа развития здравоохранения на 2020 – 2025 годы. В ней заложены аспекты, характеризующие состояние здоровья населения и уровень оказания медицинской помощи, такие как смертность младенческая и материнская, смертность и заболеваемость социально значимыми заболеваниями, привлечение инвестиций и так далее. По итогам можно сказать, что большинство индикаторов удалось достигнуть. Проблемой всё еще остается индикатор материнской смертности.

В минувшем году на развитие сферы здравоохранения региона направлено свыше 90 миллиардов тенге. На базе областной многопрофильной больницы открылся центр правильного питания, на базе многопрофильной детской больницы — реабилитационный центр «Қамқорлық». Электронные паспорта здоровья получили 1 069 079 жителей области (население Жамбылской области – почти 1,2 млн. человек – прим. Ред.). В рамках программы «Дорожная карта занятости» капитально отремонтировано 10 объектов здравоохранения, в четырех проведен текущий ремонт.

Если в целом говорить о развитии наших медицинских организаций, частных и государственных, то намечены конкретные планы по развитию системы здравоохранения Жамбылской области. Это создание высокоспециализированных центров, где население сможет получать необходимую медицинскую помощь, начиная от простой консультации, лечения, дневного стационара и заканчивая реабилитацией.

Например, в районе Химпоселка в Таразе расположена городская многопрофильная больница. По этому медучреждению у нас много планов, обсуждали этот вопрос с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым. Планируем создать на базе этой больницы хороший, добротный, высокотехнологический медицинский центр для взрослого населения, расширить имеющийся здесь роддом, полностью сделать реконструкцию и ремонт здания, отопительной и вентиляционной систем, установку ламинарного потока воздуха (так называемые «чистые помещения») в операционных и реанимационных отделениях, надземные переходы между корпусами. Предстоит обновление и модернизация материально-технической базы, а также создание диагностического центра, в который бы пациент пришел и, затратив минимум времени и передвижений по этажам, спокойно прошел необходимое обследование. Тем самым обеспечим доступность своевременность специализированной помощи.

Часть проблем, благодаря пониманию и помощи акима области Бердибека Машбековича Сапарбаева, уже в 2020 году удалось решить. Так, в городской многопрофильной больнице проведен демонтаж компьютерного 16-срезового томографа (КТ), установлен более мощный современный 64-срезовый аппарат со всеми необходимыми дополнительными функциями. Приобретено современное оборудование для урологического отделения, теперь здесь станет возможным современное эффективное лечение мочекаменной болезни. Планируем приобрести новый магнитно-резонансный 1,5-тесловый томограф (МРТ).

- Все медицинские услуги жамбылцы должны получать здесь, а не ездить в другие города и страны, сказал однажды глава региона Бердибек Сапарбаев. Что Вы думаете по этому поводу?

- Действительно, только по предварительным данным, более трех тысяч жамбылцев вынуждены обращаться за медицинской помощью в Шымкент, Алматы, соседний Кыргызстан. В современном мире диагностическая техника постоянно совершенствуется, вплоть до развития робототехники. Сейчас XXI век, человеку можно делать операцию при мочекаменной болезни без оперативного разреза, дистанционно, не прикасаясь. Раздробить камень - и удалить. С акимом области Бердибеком Сапарбаевым этот вопрос обсудили - и поставим не только дистанционный аппарат, но и лазерный, чтобы жители нашей области могли получить помощь, не выезжая в другие регионы за медицинской помощью.

Конечно, сейчас основной упор делаем на ковид. Но есть и другие направления, которые тоже нужно развивать. Об этом и Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что не надо зацикливаться только на одном направлении, есть и другие, требующие внимания – материнство и детство, хирургия, онкология, урология. Мы хотим эти направления развивать непосредственно в медучреждениях Тараза, чтобы жамбылцы могли, никуда не выезжая, получить необходимую медицинскую помощь именно здесь.

Большая проблема сегодня - первичная инвалидность. В первую очередь, думаем о том, как повысить качество жизни и снизить инвалидность. Конечно, прежде всего, надо развивать профилактическую медицину, солидарную ответственность граждан за свое здоровье. Второй немаловажный момент – это минимизировать детскую инвалидность, рождение детей с отклонениями. У нас есть все условия для пренатального биохимического скрининга. От качества проведения УЗИ-скрининга зависит, насколько достоверно будут выявлены патологии.

- Особенность Жамбылской области в том, что порядка 60 процентов жителей – сельчане. Как они смогут воспользоваться современными достижениями медицины?

- Решение проблем сельского здравоохранения находится на особом контроле главы региона Бердибека Сапарбаева. Мы с вами только что обсуждали вопрос диагностики пороков развития и генетических заболеваний у детей в период беременности женщины. Немаловажным фактором является отсутствие, либо устаревшее оборудование для ультразвукового исследования плода и матери в отдельных медицинских организациях области. Здесь нужно современные УЗИ-аппараты, и именно в сельских районах. Немаловажный момент. Аппарат аппаратом, но нужны и специалисты, которые могли работать на этих аппаратах и лечить людей. А специалистов не хватает. Сейчас XXI век, развитие информационных систем, поэтому вполне возможно, что данные УЗИ-аппаратов из района будут записываться на диск и автоматически передаваться в областной центр, где будет вторая читка. Если все эти моменты отладить, мы можем уменьшить в разы рождение детей-инвалидов, снизить младенческую смертность.

В Жамбылской области десять районов, из них в Кордае и Байзаке будем строить новые больницы, здания старые, ремонту не подлежат. В остальных восьми районах предстоит капитальный ремонт. Планируем в городе Шу отремонтировать городскую поликлинику. По распоряжению главы региона Бердибека Сапарбаева в ближайшее время все центральные районные больницы будут обеспечены компьютерными томографами.

- Какие еще преобразования грядут в жамбылской медицине?

- Второй добротный, высокотехнологический медицинский центр, который мы хотим создать – это детский центр на базе городской и областной детских больниц. Там планируется строительство детского инфекционного корпуса, а все имеющиеся корпуса будут объединены между собой для создания детского медицинского Центра с полным комплексом специализированных медицинских профилей, начиная от обычного осмотра, консультации, лечения с выполнением всех необходимых процедур.

Третий высокотехнологический медицинский центр – реабилитационный. Он будет располагаться вблизи Тараза, в уникальном месте - на реке Талас, рядом со святилищем Тектурмас, где прекрасная природа и свежий воздух. Сейчас там находится санаторий «Мать и дитя». Предстоит капитальный ремонт здания, рядом построят лечебный корпус. И это уже будет не только для детей, но для всех – для взрослых, для ветеранов сделаем отделения. Центр будет с бассейнами, тренажерными и гимнастическими залами, помещениями для медицинских процедур. Таким образом, в нашей области появятся три крупных многопрофильных медицинских центра.

Что касается старейшего медучреждения области – областной больницы, то там будет капремонт. Возведут небольшую пристройку для приемного покоя по международным стандартам - с «красной», «желтой» и «зеленой» зонами медицинской сортировки. В 2020 году здесь улучшили материально-техническую базу реанимационных отделений, приобрели два крайне необходимых аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В этом году завершится строительство онкологического центра. В течение трех ближайших лет предстоит строительство 60 сельских объектов здравоохранения. На сегодняшний день главные проблемы – инфраструктура и материально-техническая база. Планы есть, мы постараемся всё это улучшить. За счет средств республиканского бюджета приобретено восемь мобильных передвижных медицинских комплексов для обеспечения доступности диагностики и консультативной помощи жителям отдаленных сельских пунктов. Для оказания скорой помощи получено 70 оснащенных GPS-навигацией машин «скорой помощи», 18 реанимобилей. Под строительство областной станции скорой медицинской помощи отведен земельный участок.

Вопрос, который нас очень беспокоит – это дефицит кадров, уровень знаний медицинских работников. Можно построить современные больницы, можно купить самое передовое оборудование. Но кто-то там должен же работать! На сегодняшний день не хватает порядка 225 специалистов различных профилей – реаниматологов, анестезиологов, инфекционистов, пульмонологов. Для решения этой проблемы аким области Бердибек Сапарбаев подписал меморандум с университетом имени С. Асфендиярова, чтобы в Жамбылской области официально работал филиал Национального медуниверситета. Дополнительно выделят гранты акима области, больше будем принимать резидентуру, привлекать квалифицированных специалистов. У нас имеются хорошие специалисты, заинтересованные в дальнейшем развитии медицины области. Но нужно создавать для них необходимые условия. Аким области поддержал инициативу предоставления жилья наиболее востребованным специалистам в областном центре, этот вопрос на особом контроле. В ближайшие пять лет мы надеемся закрыть вопрос дефицита медицинских кадров в Жамбылской области.

Пандемия коронавируса показала много наших слабых мест в медицине – дефицит кадров, износ инфраструктуры и слабая материально-техническая база. Конечно, нужны инвестиции, мы сейчас в этом направлении работаем. В перспективе за счет республиканского бюджета в рамках ГЧП планируется строительство новой больницы. Разрабатывается Стратегический план развития здравоохранения Жамбылской области. При поддержке акима области Бердибека Сапарбаева хотим создать все условия для развития качественной медицины в нашем регионе. Главная задача, которая стоит перед местными органами власти, это обеспечение доступности медицинской помощи в каждом населенном пункте, повышение качества жизни населения, снижения инвалидизации, смертности. Ведь здоровье населения - это главная стратегическая цель любого государства.

- Спасибо за беседу!



