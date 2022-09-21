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Высокоскоростным интернетом обеспечены не все школы СКО
21 Сентября 2022, 12:30

Высокоскоростным интернетом обеспечены не все школы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сохраняется проблема обеспечения школ высокоскоростным широкополосным Интернетом. Об этом сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили, что по сведениям Национальной образовательной базы данных, доступ к сети имеют все школы. Но только в 201-й, или около 43% от общего количества, скорость интернета составляет 10 и более Мбит/с. В 269 школах - ниже 10 Мбит/с. В том числе в 178 – 7-9 Мбит/с, в 78 сельских школах - 4 и менее Мбит/с, в 13, из которых восемь находятся в Айыртауском районе – 1 Мбит/с.

В 109 школах фактическая скорость не соответствует указанной в договоре.

Два года назад качество Интернета в школах обсуждали в областном акимате. Тогда руководство управления образования сообщало, что к широкополосному подключены 96% школ. Около 40 учебных заведений не имели к нему доступа. Из них 12 – это были школы Айыртауского района.


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