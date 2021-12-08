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Высокоскоростным интернетом обеспечены 40 % населенных пунктов ВКО

8 Декабря 2021 21:19
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Высокоскоростным интернетом обеспечены 40 % населенных пунктов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане проводится системная работа по исполнению государственной программы «Цифровой Казахстан». Важную роль в получении услуг цифровых сервисов играет обеспечение всех районов области подключением к интернету. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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С этого года функции по обеспечению всех районов ВКО интернетом, мобильной связью переданы в управление цифровизации и архивов. Подробно о работе в данном направлении рассказала руководитель ведомства Марина Гагарина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, в Восточном Казахстане из 683 сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом 8 Мбит/с обеспечены 277 сел, или 40,5 процентов от общего числа. 261 село имеет интернет до 2 Мбит/с. Низкая скорость интернета, менее 0,5 Мбит/с, у 145 сел.

«У нас реализуется проект по улучшению качества интернета «250+», который позволит жителям удаленных населенных пунктов получить доступ к широкополосному мобильному интернету, а с ним и возможность пользоваться цифровыми государственными услугами, – отметила Марина Гагарина. – По проекту планируем в 31 сельском населенном пункте заменить спутниковую трансмиссию на наземную, в 32 селах перевести технологии на 3G/4G технологии, в 45 селах необходимо простроить 58 антенно-мачтовых сооружений, в 47 - усилить каналы связи.

В сентябре этого года управление цифровизации совместно с Министерством цифрового развития провели проверочные мероприятия, в результате которых в 24 населённых пунктах выявили нарушения по услугам голосовой связи и мобильного интернета технологии 3G/4G. Выявленные замечания планируется устранить до конца года.

Кроме того, одно антенно-мачтовое сооружение уже построено в селе Бородино района Алтай. Работа в этом направлении будет продолжена.



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#Восточно-Казахстанская область   #Интернет  
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