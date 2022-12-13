Высокоскоростным интернетом обеспечено около 40% населенных пунктов Жамбылской области

13 Декабря 2022, 08:34

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Высококачественным интернетом обеспечивают населенные пункты в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день из 367 сельских населенных пунктов Жамбылской области низкоскоростным интернетом 2G обеспечены 76 сел, или 20,7%, 3G – 144, или 39,2%, - сообщил руководитель управления цифровых технологий акимата Жамбылской области Руслан Нохрабеков. - Остальные 143 населенных пункта, или 38,9%, обеспечены высокоскоростным (4G) мобильным интернетом».

По словам спикера, из запланированных 60 населенных пунктов по обеспечению сетью 4G компания «Кар-Тел» завершила работы в 38 селах. По обеспечению 3G завершены работы в 14 населенных пунктах из 22 запланированных, в остальных работы продолжаются. Внепланово мобильной связью 4G обеспечены село Акжар Байзакского района, село Карыкорган Жуалынского района и часть города Каратау в Таласском районе. Также АО «Kcell» завершило работы в 24 населенных пунктах из 27 запланированных

по обеспечению мобильной связью 4G. В 8 из 11 запланированных населенных пунктов завершились работы по обеспечению мобильной связью 3G.

«По состоянию на 1 января 2022 года было 11 населенных пунктов с населением 3 009 человек, не обеспеченных сетью интернет, - продолжил спикер. - На сегодняшний день АО «Транстелеком» обеспечило села Алайгыр и Кулакшын волоконно-оптической сетью связи. В селах Большая Кокдала, Малая Кокдала и Шагалалы в общей сложности 43 дома обеспечены интернетом со скоростью 10 мбит/сек. Компания «Билайн» обеспечила село Кумарык мобильной связью 4G. В результате в 6 из 11 населенных пунктов сегодня есть интернет и мобильная связь».

Оставшиеся 5 населенных пунктов мобильным интернетом еще не охвачены. Как говорится в ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в 2023 году по населенным пунктам Шыганак, Камкалы и Жайлауколь обязательства по строительству антенно-мачтовых сооружений будут сняты у местных исполнительных органов и возложены на мобильных операторов.

«До конца 2022 года АО «Kcell» планирует обеспечить село Актам мобильной связью. В селе Уланбел проводятся работы по приведению в соответствие с требованиями корпоративно-информационной безопасности для выделения компанией «ИнтергазЦентральнаяАзия» свободного канала волоконно-оптической связи. Ответ ожидается», - пояснил Руслан Нохрабеков.

В Жамбылской области разработана Дорожная карта по населенным пунктам для обеспечения 74 сельских населенных пунктов и 183 государственных учреждения волоконно-оптической сетью связи. Это 7 сельских акиматов, 56 школ, два Дома культуры, 18 сельских клубов, 21 библиотека, 3 ЦАО, 55 СВА/ФАП, 4 ветеринарных пункта и 17 детских садов.

«Для обеспечения широкополосным интернетом пунктов с населением свыше 100 жителей по запросу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан было предложено 119 населенных пунктов», - отметил спикер.