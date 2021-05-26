Высокоскоростным интернетом обеспечат алматинцев вне зависимости от места проживания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель Управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев рассказал подробности подключения к качественному интернету и мобильной связи Наурызбайского и Турксибского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в пилотном режиме Управление цифровизации Алматы совместно с компанией NLS Kazakhstan реализуют проект в мкр Нуршашкан Турксибского района и мкр Тастыбулак Наурызбайского района. На этих участках будет обеспечена возможность подключения к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии связи.

«На сегодняшний день идет работа по монтажу кабелей в сторону микрорайонов Нуршашкан и Тастыбулак. Также на основании опросов и заявлений было собрано более 8 тысяч заявок на подключение по городу Алматы», - сообщил Баян Конирбаев.

В мкр Нуршашкан 400 домов уже подключены к интернету, в Таусамалы их больше 1000. С компанией NLS Kazakhstan достигнута договоренность о предоставлении услуг «в рассрочку» и разработаны «специализированные тарифные планы» для жителей мегаполиса.

Планируется обеспечить жителей микрорайонов Алгабас, Кайрат, Альмерек доступом к интернету. Пока там существуют проблемы с качеством сети. В настоящее время в Альмереке к интернету подсоединено 600 домов, в Алгабасе - 1500.

Кроме того, с АО «Казахтелеком» прорабатывается вопрос по подключению к фиксированному интернету (до 90 Мб/с) путем использования технологии FWA (Fixed Wireless Access). FWA – фиксированный беспроводной доступ к массовым услугам через радиоинтерфейс.

На сегодняшний день определены районы для покрытия технологией FWA. Подготовлена техническая спецификация и радиопланирование.

В пилотном формате будут прорабатываться микрорайоны Алатауского и Турксибского районов.

По мнению Б. Конирбаева, благодаря обеспечению жителей качественным интернетом и с приходом цифровизации в новые районы Алматы, у населения появится доступ ко многим социальным услугам, онлайн-обучению, возможности получать госуслуги, не выходя из дома.

«Наша задача предоставить услуги мобильной связи одинаково хорошего качества, независимо от места проживания: будь это периферия или центр города. Эта работа ведется в соответствии с комплексной программой развития «Новый Алматы», разработанной по инициативе акима города Бакытжана Сагинтаева», - подчеркнул Баян Конирбаев.

Отметим, что проект по улучшению качества интернета в Алматы за прошлый год покрыл 218 «слепых» зон, где некогда отсутствовали интернет и связь.

Еще одним актуальным вопросом стало покрытие качественной мобильной связью в Алматы. По словам Б. Конирбаева, в акимате совместно с сотовыми операторами прорабатывают установку базовых станций по 6 точкам по городу Алматы. В этом году с участием операторов сотовой связи запущено 5 новых базовых станций в Алатауском, Турксибском, Жетысуском и Алмалинском районах.