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Высокопроходимую технику и поисковые группы подготовили в СКО

4 Февраля 2022 13:50
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Высокопроходимую технику и поисковые группы подготовили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели работают в режиме повышенной готовности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что на случай осложнения погодных условий подготовили 39 единиц высокопроходимой техники, 26 снегоходов, 14 мобильных поисковых групп.

С начала зимнего периода в регионе уже объявляли 54 штормовых предупреждения, что на 22% больше, чем прошлой зимой. 12 раз вводились ограничения движения на автодорогах.

«Несмотря на проводимую ежегодную профилактическую работу, из анализа прошлого года, некоторыми жителями области зачастую игнорируются СМС сообщения и не соблюдаются правила безопасности в зимний период. Произошло четыре снежных заноса, проведены три поисково-спасательных работы и одна аварийно-спасательная. Из заносов вызволили 13 единиц техники и спасли 38 человек, из них четверо детей», - сказал М. Кангужинов.

По прогнозам синоптиков, в феврале периодами ожидаются метели, понижение температур и гололед. Спасатели просят жителей области следить за информацией о погоде, не покидать населенных пунктов при ее ухудшении.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #ДЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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