Высокопроходимую технику и поисковые группы подготовили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели работают в режиме повышенной готовности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что на случай осложнения погодных условий подготовили 39 единиц высокопроходимой техники, 26 снегоходов, 14 мобильных поисковых групп.

С начала зимнего периода в регионе уже объявляли 54 штормовых предупреждения, что на 22% больше, чем прошлой зимой. 12 раз вводились ограничения движения на автодорогах.

«Несмотря на проводимую ежегодную профилактическую работу, из анализа прошлого года, некоторыми жителями области зачастую игнорируются СМС сообщения и не соблюдаются правила безопасности в зимний период. Произошло четыре снежных заноса, проведены три поисково-спасательных работы и одна аварийно-спасательная. Из заносов вызволили 13 единиц техники и спасли 38 человек, из них четверо детей», - сказал М. Кангужинов.

По прогнозам синоптиков, в феврале периодами ожидаются метели, понижение температур и гололед. Спасатели просят жителей области следить за информацией о погоде, не покидать населенных пунктов при ее ухудшении.