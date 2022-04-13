Высокопоставленных полицейских задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета национальной безопасности по Акмолинской области пресечена противоправная деятельность высокопоставленных должностных лиц департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проведения 10 апреля совместной с управлением собственной безопасности МВД РК спецоперации в Кокшетау задержаны: начальник Управления криминальной полиции ДП Акмолинской области и старший оперуполномоченный отдела по разработке преступных группировок данного управления, причастные к злоупотреблению и превышению должностных полномочий, с целью извлечения материальных выгод.

В ходе проведенных обысковых мероприятий у задержанных изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу.

В отношении задержанных лиц, избрана мера пресечения содержание под стражей.

Департаментом КНБ по Акмолинской области проводится досудебное расследование по ст.ст.361 ч.2-1 (злоупотребление должностными полномочиями), 362 ч.4 п.3 (превышение должностных полномочий) УК РК.