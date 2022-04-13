РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:46, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Высокопоставленных полицейских задержали в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета национальной безопасности по Акмолинской области пресечена противоправная деятельность высокопоставленных должностных лиц департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе проведения 10 апреля совместной с управлением собственной безопасности МВД РК спецоперации в Кокшетау задержаны: начальник Управления криминальной полиции ДП Акмолинской области и старший оперуполномоченный отдела по разработке преступных группировок данного управления, причастные к злоупотреблению и превышению должностных полномочий, с целью извлечения материальных выгод.

    В ходе проведенных обысковых мероприятий у задержанных изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу.

    В отношении задержанных лиц, избрана мера пресечения содержание под стражей.

    Департаментом КНБ по Акмолинской области проводится досудебное расследование по ст.ст.361 ч.2-1 (злоупотребление должностными полномочиями), 362 ч.4 п.3 (превышение должностных полномочий) УК РК.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана КНБ Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!