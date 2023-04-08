Высокое содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота и серы зафиксировано в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сегодня зафиксировано превышение содержания оксида углерода, диоксида азота и серы в атмосфере. Посты контроля за атмосферным воздухом фиксируют превышение во всех микрорайонах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальное превышение вредных веществ посты контроля за атмосферным воздухом зафиксировали в новом микрорайоне Нурсая. Максимальные показатели по оксиду углерода - 4086 мкг на кубометр. При допустимой норме 5 мкг. Содержание диоксида азота составило 211 единиц.

Повышенное содержание диоксида азота в воздухе вызывает развитие бронхита и воспаления лёгких, а также приводит к развитию онкологических заболеваний. ВОЗ в 4 раза снизила допустимую среднегодовую концентрацию диоксида азота — с 40 до 10 мкг/м³.

Содержание диоксида серы пост наблюдения за атмосферным воздухом зафиксировал на уровне 165 мгк на кубический метр. Это в несколько раз больше предельно допустимой концентрации.

Источник загрязнения атмосферного воздуха официальными органами не определен.

Высокий уровень содержания оксида углерода в воздуха фиксировали в Атырау 6 апреля, 7 апреля.

Как сообщалось ранее, 3 апреля в Атырауской области произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, в том числе горение камыша в ГПР «Акжайык», задымление на ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и сжигание газа на факеле на ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI). Комментируя экологическую ситуацию в Атырау, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила о том, что ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий - ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и KPI - в органах прокуратуры.

В Атырау ранее из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах.