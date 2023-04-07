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Высокое содержание оксида углерода и сероводорода вновь зафиксировали в Атырау

Виктор Сутягин
7 Апреля 2023, 15:52
Высокое содержание оксида углерода и сероводорода вновь зафиксировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау зафиксировано превышение содержания оксида углерода в атмосфере. Превышение станции контроля фиксируют во всех микрорайонах. Максимальные показатели - 2297 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау утром вместе с туманом в большинстве микрорайонов города вновь появился неприятный запах. Одна из причин - оксид углерода поступает с побережья Каспийского моря, где несколько дней тушили тростниковые заросли. Общая площадь возгорания в природном резервате «Акжайык» с 2 февраля превысила 1200 гектаров.
Запах гари появился после того, как ветер поменял направление со стороны моря на город. Максимальное содержание оксида углерода, как показывают станции наблюдения, в атмосфере зафиксирован в микрорайоне Восток - достигло 2297 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр.
Превышение наблюдается также по содержанию в атмосферном воздухе других вредных веществ.
Ранее сообщалось, что в Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах.


Атырауская область   Экология  
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