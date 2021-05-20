Высокое искусство будет доступно каждому казахстанцу – Алан Бурибаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже завтра вниманию столичных слушателей будут представлены самые яркие, захватывающие симфонические фрагменты из четырех опер, составляющих знаменитую тетралогию «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера. В ходе встречи с представителями средств массовой информации главный дирижер театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал, какова роль дирижера в том, чтобы сделать произведение выдающимся, какие проекты в приоритете и можем ли мы дать оценку тому, насколько изменился вкус казахстанского слушателя.

- Алан Аскарович, начнем нашу беседу с предстоящей премьеры – симфонические фрагменты из четырех опер, составляющих знаменитую тетралогию «Кольцо нибелунга». Расскажите, почему Вы решили погрузить слушателей в мир Вагнера?

- Эту музыку играю очень давно, потому что очень люблю. С 13 лет «законченный вагнерианец». Конкретно в нашем концерте была задача максимум – погрузиться в мир Вагнера, в мир кольца. Это очень интересный мир: мир древних легенд, это Боги, это о том, как все началось. На меня в 13 лет это так повлияло, как сегодня дети увлекаются фэнтези. Однако это не просто история, это великолепная музыка, история. Здесь очень много хорошего собрано воедино. Действительно ввести слушателя в мир и рассказать историю от возникновения мира до гибели старых богов северных легенд – эта задача была очень важна для меня. Поэтому в концерте будет много текста. Вагнер был великолепным литератором. Вагнер вырос из Шекспира в какой-то степени, в музыке он вырос из Бетховена. Конечно же, будут видеоиллюстрации, чтобы полностью погрузить слушателя в мир Вагнера. Тем не менее, когда будем играть симфонические отрывки, текста и видео не будет. Текст и видео настраивают слушателя на образное восприятие музыки, потому что дальше будет работать умозрительная фантазия зрителя. Это моментально захватывает каждого слушателя.

- Какие еще шедевры мировой классики хотите представить казахстанцам?

- Великолепной классики очень много. Самое главное – мы будем все это играть.

- Помимо зарубежных композиций, что из отечественного готовите слушателям?

- Сейчас наши композиции находятся на рассмотрении художественного совета. Я не могу заранее раскрывать детали. Это основная задача, очень важная часть нашей работы, которая в приоритете. По казахстанским произведениям есть несколько опер в нашем репертуаре. Театр еще молодой, а все хочется делать досконально, качественно. Это всегда кропотливая работа. Но в приоритете – казахстанская классика.

- Алан Аскарович, расскажите, пожалуйста, какова роль дирижера в том, чтобы сделать произведение выдающимся?

- От дирижера зависит очень многое. Если сравнить степень ответственности, сопоставимо с такой профессией, как пилот самолета – капитан воздушного судна. Степень ответственности большая. Задача пилота кроется в том, чтобы самолет взлетел и благополучно приземлился. У всех разная степень ответственности. В случае с дирижером, если концерт начался, он должен спокойно закончиться. Дирижер должен привести «корабль» к той точке, не просто привести, именно вдохновенно повести за собой оркестр. Дирижер является мотором всего действия.

- Как в целом развита казахстанская дирижерская школа?

- Я представитель казахстанской дирижерской школы. Учился в Вене, много дирижирую в Европе, но, конечно же, я казахстанский дирижер, в первую очередь. Даже называю себя глобальным кочевником. Как казахи кочевали раньше, так и я странствую. Сейчас, конечно, в связи с пандемией, стало немножко сложнее. Конечно же, хочу, чтобы появлялись новые таланты, а те, кто сегодня работает – достигали больших успехов. Мы друг за друга болеем. Каждый дирижер на себе знает, каково это: степень ответственности, не спать ночью, а учить партитуру. Когда музыканты приходят на репетицию, видят перед собой ноту. Они могут не играть, но дирижер уже к этому времени прожил эту партитуру, эту музыку. Он должен быть готовым. Наша подготовка к тому или иному произведению начинается задолго до того, как музыканты видят перед собой какие-то ноты.

- Бывают ли прирожденные маэстро? Или многое приходит с опытом?

- Самые разные люди занимались дирижерским искусством. Если брать антиподов, как Артуро Тосканини, Вильгельм Фуртвенглер – два величайших дирижера первой половины ХХ века. Они были абсолютно разными, но у каждого из них было магическое влияние на оркестр. И у каждого из них оркестр звучал по-разному.

- В завершение беседы поделитесь мнением о том, как изменился вкус казахстанского слушателя?

- На этот вопрос мы можем ответить только через несколько лет. Нашему театру только 8 лет. Сегодня – слишком близко. Конечно, премьеры проходят красиво, люди приходят. Но оценить… одно дело, если мы смотрим на всю историю профессиональной классической музыки Казахстана, когда надо смотреть на то, что происходило и в Алматы. У нас недостаточно информации о том, как это происходит в регионах. А это тоже очень важный аспект. Мы сможем дать оценку через некоторое время. Как музыкант, могу выразить надежду на то, что высокое искусство и культура будут доступными каждому казахстанцу.



