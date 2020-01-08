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Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Усть-Каменогорске

8 Января 2020 18:47
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Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За последние дни в Усть-Каменогорске зафиксирован высокий уровень вредных веществ в воздухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 31 декабря по 7 января филиал РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области зафиксировал предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в воздухе Усть-Каменогорска», - сообщили в пресс-службе местного Департамента по ЧС.

- окись углерода-до 1,8;

– диоксид азота-до 1,6;

– диоксид серы – до 5,7;

-сероводород – до 20,4.

Также в сообщении говорится о том, что в областном центре, городе Риддер и в поселке Новая Бухтарма с 3 января по 9 января ожидается понижение температуры воздуха.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экология, Казгидромет,
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Азамат Сыздыкбаев

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