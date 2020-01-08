Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За последние дни в Усть-Каменогорске зафиксирован высокий уровень вредных веществ в воздухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 31 декабря по 7 января филиал РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области зафиксировал предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в воздухе Усть-Каменогорска», - сообщили в пресс-службе местного Департамента по ЧС.

- окись углерода-до 1,8;

– диоксид азота-до 1,6;

– диоксид серы – до 5,7;

-сероводород – до 20,4.

Также в сообщении говорится о том, что в областном центре, городе Риддер и в поселке Новая Бухтарма с 3 января по 9 января ожидается понижение температуры воздуха.