Высокий уровень разводов в Казахстане отметил мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокий уровень разводов в Казахстане отметил депутат Мажилиса Дархан Мынбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На наш взгляд, глубокий корень очень важной на сегодняшний день проблемы кроется в разводе молодежи, в распаде отдельных семей. Так как создание постоянной семьи, многодетность – основа увеличения численности нации. Системно фиксируется ослабление института семьи в обществе, в том числе сокращение числа созданных браков и рост фактов разводов. Настораживает тот факт, что в последние годы эти проблемы растут и среди молодежи. Что мешает нам оставить потомство, следуя нашим обычаям и традициям? Логично ли ссылаться на социальную ситуацию? Правда в том, что больше всех страдают при разводе дети. Раздел имущества, спор об определении места жительства детей, алименты, разрыв родственных отношений и морально-социальные трудности», - сказал Дархан Мынбай.

Было отмечено, что по данным Национального доклада о семье и официальной статистики за период с 2015 по 2019 годы общее количество зарегистрированных браков составило 709,6 тыс., а количество разведенных семей – 274,5 тыс.

«То есть по сравнению с зарегистрированными браками, количество разводов увеличилось с 35% до 43%. Следовательно, за последние 5 лет в общей сложности зарегистрировано 389 браков в день, а разведено 150 семей. Так, по итогам 2019 года расторгнуто 59 796 (119 592 человека) браков, то есть за один день развелись 164 семьи», - добавил Дархан Мынбай.

Согласно озвученным данным, в этом же году брак расторгли около 120 тыс. человек, из них каждый второй, то есть более 60 тыс. (60 324 молодых человека – 50,5%) - молодежь в возрасте до 18-35 лет. Большая часть разводов приходится на молодые семьи в возрасте 30-34 лет (23,3%).

«Несмотря на то, что количество браков и разводов в 2020 году снизилось из-за глобальной эпидемии, нельзя быть равнодушным к данной ситуации», - подчеркнул Дархан Мынбай.

В связи с этим депутаты вносят следующие рекомендации:

1. Рассмотреть преподавание специальных занятий в средних и высших учебных заведениях, в связи с активизацией формирования и популяризации ценностей института устойчивой семьи среди молодежи;

2. В случае развода систематизация и стимулирование предсудебной медиационной работы, пропаганда опыта цивилизованных стран, направленного на сохранение семьи. Например, в Италии, где бракоразводный процесс регистрируется минимально, если брак не получилось сохранить супруги пожизненно будут содержать друг друга;

3. Как отметил Президент Казахстана в своем Послании, необходимо разрешить перевод части пенсионных накоплений, превышающей пределы достаточного размера, в «Отбасы банк» с целью приобретения жилья. Необходимо совершенствовать такой механизм поддержки и для многодетных семей;

4. Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» должен проводиться во всех учреждениях, организациях и коллективах независимо от форм собственности. Тиражирование информации, видеоконтента в социальных сетях и средствах массовой информации, популяризирующих семейные ценности в современном формате.