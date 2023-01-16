Высокий уровень конкуренции кандидатов на очередных выборах сенаторов отметил Нурлан Абдиров

16 Января 2023, 12:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередных выборах депутатов Сената Парламента, состоявшихся 14 января, было избрано по 20 сенаторов, то есть от каждого региона по одному представителю. Об этом сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На очередных выборах депутатов Сената Парламента, состоявшихся 14 января, было избрано по 20 сенаторов, то есть от каждого региона по одному представителю. Следует отметить, что на этих выборах соблюдался принцип альтернативности и был высокий уровень конкуренции среди кандидатов. В среднем на одно место претендовало 6 человек», - сказал Нурлан Абдиров на заседании Центральной избирательной комиссии РК.

Согласно озвученным данным, по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената.

«На выборах в Сенат большинство кандидатов и тех, кто получил депутатский мандат, были самовыдвиженцами. Это указывает на растущий личный политический интерес в гражданском обществе. По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании на выборах приняли участие 2 904 или 91,7 процента из 3 167 выборщиков», - добавил Нурлан Абдиров.

Глава Центризбиркома также отметил, что в день голосования за избирательными процедурами наблюдали доверенные лица кандидатов, наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций и представители СМИ. Всего 235 человек.

«Их деятельность оказала положительное влияние на обеспечение прав выборщиков и других участников избирательного процесса. Хочу подчеркнуть, что все этапы избирательной кампании широко освещаются в СМИ. Участники избирательного процесса представители СМИ и другие желающие через дополнительный функционал интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии получили доступ к информации о дате голосования, то есть 14 января, о явке выборщиков и предварительных итогах голосования в режиме онлайн. Согласно нормам Конституционного закона «О выборах», итоги выборов депутатов Сената Парламента по всей республике подводятся ЦИК не позднее 7-дневного срока со дня проведения выборов. На сегодня от территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента по результатам голосования к нам поступили все протоколы о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената», - резюмировал Нурлан Абдиров.