Высокий уровень госучастия в бизнесе наблюдается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказали о мерах сокращения государственного участия в предпринимательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«И на монопольных рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, и на многих конкурентных рынках – государство ключевой игрок. Обладая административным ресурсом и доступом к бюджетному финансированию и государственной поддержке, государственные предприятия препятствуют развитию частного предпринимательства. К примеру, невозможно конкурировать частному автопарку с коммунальным предприятием, получающим больший объем субсидирования и гарантированный акиматом лизинг. Также невозможно конкурировать частной стоматологии или поликлиники с местной государственной организацией, имеющий приоритетный доступ к финансированию в рамках государственного медицинского заказа», - рассказал первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов в ходе круглого стола в Мажилисе.

Он также отметил, что на рынках грузовых железнодорожных перевозок, товарного газа появление частных предпринимателей невозможно в силу не экономических, а административных ограничений, введенных в интересах государственных компаний.

По данным Агентства, в республике насчитывается порядка 6 тысяч субъектов квазигосударственного сектора, из них более 700 предприятий коммерческого, производственного профиля, созданных в форме АО, ТОО.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень государственного участия - 14,8 % ВВП. Если с целями функционирования социальных и стратегических объектов все более или менее понятно, то с целями участия государства в производственной, коммерческой деятельности возникает неопределенность. При оценке эффективности их деятельности во многих отчетах во главу угла ставятся их финансовые показатели. Но ведь государство участвует в предпринимательстве не для получения прибыли. Тогда остается лишь тот критерий, который определен Предпринимательским кодексом – это развитие конкуренции и частного предпринимательства», - пояснил Рустам Ахметов.

По словам спикера, неопределенность в целях создания государственных предприятий порождает такие нетипичные решения, как создание предприятий для передачи ему части функционала государственных органов, включая контрольных функций илифункций проведения государственных закупок, либо, на примере региональных СПК, участие в предприятиях с выделением им земельных участков в обход конкурсных процедур.