Высокий рост энергопотребления отмечает Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министерство энергетики отмечает высокий рост энергопотребления за девять месяцев текущего года. По словам первого вице-министра ведомства Мурата Журебекова, 8 % - это достаточно большой рост потребления энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы энергопотребление растет на 1-2% в год. За эти десять месяц мы отмечаем высокий рост, который составляет около 8 %. 8 % - это достаточно большой рост потребления. Речь идет о 1000-1200 мВт электроэнергии. Конечно же, мы это связываем с потреблением со стороны майнеров. Что касается майнеров, у нас есть около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены, зарегистрированы. Есть так называемые «серые майнеры» - теневые субъекты, которые подключились. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Тому способствует также закрытие майнинговых ферм властями Китайской Народной Республики. И многие из них перекочевали к нам в страну. Это, соответственно, влияет на наш баланс электроэнергии», - отметил первый вице-министр энергетики.

Что касается генерации, для того, чтобы построить и произвести эти 1000-1200 мВт электроэнергии, необходимо очень длительное время - около 5 лет, около 1-1,5 млрд долларов.

«Мы не можем просто так наблюдать, как «серые» майнеры потребляют данную электроэнергию и таким образом способствуют возникновению ее дефицита в нашей стране. Что касается импорта с Российской Федерацией, да у нас есть взаимоотношения. У нас энергосистема устроена в параллельных измерениях, у нас энергосистема предусматривает перетоки электроэнергии из России к нам, от нас в Россию, поэтому мы не называем это импортом, а называем энергоперетоками. А работа с «ИНТЕР РАО» ведется, но это стандартно отраслевая практика, также как КТЖ работает с РЖД, «Газтрансгаз» с «Газпромом», - пояснил Мурат Журебеков.

По его словам, в часы пик у нас идет переток электроэнергии из России в Казахстан.

«Мы закрываем часы пик, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для аварийных работ и другого выбытия электроэнергии, соответственно, они съедают наши резервные мощности, и мы обеспечиваем этот недостаток за счет перетоков. Это стандартная отраслевая практика. Цены там тоже обсуждаются в пределах тех договоренностей, которые у нас имеются. Мы думаем, что влияния на тарифы в РК не будет», - добавил М. Журебеков.