Высокий рост энергопотребления отмечает Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министерство энергетики отмечает высокий рост энергопотребления за девять месяцев текущего года. По словам первого вице-министра ведомства Мурата Журебекова, 8 % - это достаточно большой рост потребления энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За последние годы энергопотребление растет на 1-2% в год. За эти десять месяц мы отмечаем высокий рост, который составляет около 8 %. 8 % - это достаточно большой рост потребления. Речь идет о 1000-1200 мВт электроэнергии. Конечно же, мы это связываем с потреблением со стороны майнеров. Что касается майнеров, у нас есть около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены, зарегистрированы. Есть так называемые «серые майнеры» - теневые субъекты, которые подключились. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Тому способствует также закрытие майнинговых ферм властями Китайской Народной Республики. И многие из них перекочевали к нам в страну. Это, соответственно, влияет на наш баланс электроэнергии», - отметил первый вице-министр энергетики.
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