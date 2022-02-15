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Высокий разброс цен при закупе медтехники на местах отмечают в Минздраве РК

15 Февраля 2022 15:08
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Высокий разброс цен при закупе медтехники на местах отмечают в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства поручено перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации». Министерством здравоохранения проведена инвентаризация в 2021 году, по итогам которой уровень оснащенности организаций здравоохранения составил 83%, износ медицинской техники находится на уровне 49,6%», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

В настоящее время, по словам министра, основными проблемными вопросами системы обеспечения медицинской техникой являются:

- недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинской техники;

- высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах;

- отсутствие доступных для организаций здравоохранения механизмов лизинга медицинской техники;

- низкий уровень развития отечественного медицинского приборостроения.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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