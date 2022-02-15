Высокий разброс цен при закупе медтехники на местах отмечают в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации». Министерством здравоохранения проведена инвентаризация в 2021 году, по итогам которой уровень оснащенности организаций здравоохранения составил 83%, износ медицинской техники находится на уровне 49,6%», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

В настоящее время, по словам министра, основными проблемными вопросами системы обеспечения медицинской техникой являются:

- недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинской техники;

- высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах;

- отсутствие доступных для организаций здравоохранения механизмов лизинга медицинской техники;

- низкий уровень развития отечественного медицинского приборостроения.